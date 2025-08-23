Onda tropical Nº19: Inameh pronostica lluvias para estos estados del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) compartió su pronóstico para las próximas horas en el país.

A través de sus redes sociales, el Inameh informó que se espera lluvia y nubosidad en diversas zonas del territorio nacional.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con el informe del Inameh, en las próximas 2 horas se pronostica "nubosidad productora de precipitaciones de intensidad variable algunas con descargas eléctricas".

Asimismo, indica que este pronóstico podría afectar áreas como la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico, Apure y Zulia.

Mientras en el resto del país, algunas zonas se ven despejadas y otras con nubosidad parcial.

Onda Tropical Nº19

En este sentido, el inameh indica que la Onda Tropical Nº19 "se desplaza sobre occidente del país".

Agrega que "es reforzada por efectos convectivos locales, generando abundante nubosidad productora de lluvias o lloviznas en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales/occidentales, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón Andes y Zulia.

