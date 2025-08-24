Onda tropical N°30 se acerca a Venezuela: conozca el pronóstico para las próximas 48 horas

Suscríbete a nuestros canales

Una potente onda tropical se acerca con fuerza al país.

Este domingo 24 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes, que la monitorea, informó de la presencia de la Onda N.° 30, y aunque aún se encuentra al este de las Antillas Menores, ya se siente su llegada.

Este sistema podría generar fuertes lluvias con vientos y descargas eléctricas. Las regiones del oriente y la zona centro norte costera del país deben mantenerse atentas a estos cambios en el clima durante las próximas 48 horas.

¿Qué se conoce sobre la onda tropical N.° 30?

El Centro Nacional de Huracanes monitorea un sistema llamado Invest 99L.

Esta onda tropical avanza hacia el mar Caribe y podría ocasionar precipitaciones moderadas a fuertes en las zonas del oriente y el centro norte costero de nuestro país.

Las lluvias pueden venir acompañadas de vientos fuertes y tormentas eléctricas en los próximos dos días.

Pronóstico del tiempo para este 24 de agosto

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), aunque el clima se mantenga estable, podrían presentarse lluvias en las zonas de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui y Nueva Esparta.

También se esperan chubascos en los Llanos Occidentales, la región central costera, Los Andes y Zulia, principalmente en la tarde y la noche.

Las lluvias podrían intensificarse en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, donde se esperan tormentas eléctricas.

En los Llanos Centrales y Occidentales, así como en los Andes y Zulia, las formaciones de nubes siguen activas y podrían traer más precipitaciones.

