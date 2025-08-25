Con este premio reconocen a los mejores promedios de Venezuela: más de 220 estudiantes seleccionados

Suscríbete a nuestros canales

Más de 220 jóvenes venezolanos fueron premiados por su excelencia académica, tras alcanzar los mejores promedios en instituciones de educación media del país.

El Ministerio de Educación confirmó que esta iniciativa busca destacar el esfuerzo estudiantil y fomentar el intercambio cultural con naciones aliadas.

Mejores promedios reciben reconocimiento por parte del Ministerio de Educación

En total, 221 estudiantes con los mejores promedios fueron seleccionados para participar en una experiencia internacional como parte del programa de estímulo académico.

Según el Ministerio de Educación, esta acción forma parte de una política de integración que promueve el talento juvenil y la cooperación bilateral.

Además, se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Bolivariano por fortalecer vínculos educativos con países hermanos.

¿Cuál fue el premio otorgado a los estudiantes destacados?

Los jóvenes viajaron a México como reconocimiento a su rendimiento académico, según el itinerario oficial compartido por las autoridades.

Durante cinco días, visitarán la ciudad de Cancún y otros destinos turísticos y culturales de la península de Yucatán.

El viaje incluye actividades formativas, recorridos históricos y espacios de recreación, diseñados para enriquecer su visión del mundo.

Intercambio cultural se extiende a otros destinos internacionales

Esta no es la primera jornada de premiación internacional. En julio, otro grupo de 210 estudiantes viajó a San Petersburgo, Rusia, para participar en el Festival de las Velas Escarlatas.

La invitación fue extendida por el gobierno ruso, como parte de una alianza educativa que busca fortalecer el diálogo entre juventudes.

Ambas experiencias reflejan el compromiso institucional con la formación integral y el reconocimiento al mérito académico.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube