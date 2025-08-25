Farmatodo compra los derechos de otra cadena de farmacias: la empresa sigue expandiéndose

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cadena venezolana Farmatodo, fundada originalmente en Carora, estado Lara; continúa su crecimiento internacional con una inversión estratégica de más de USD 28 millones en el mercado argentino. Así lo detalla El Cronista.

En días recientes, Farmatodo anunció la adquisición de la cadena de farmacias La Santé y una droguería, operación que se suma a la compra previa de Vassallo, consolidando así un total de 31 sucursales en Argentina.

La mayoría de los locales adquiridos están ubicados en Parque Patricios, donde La Santé tenía su base operativa.

Cinco de los nuevos locales adquiridos por Farmatodo están ubicados dentro de supermercados y shoppings: Carrefour Devoto, Carrefour San Martín, Carrefour San Fernando, Jumbo San Martín y el Paseo Alcorta. A estos se suman sucursales en Recoleta, Flores y Villa Crespo.

En Venezuela expanden su presencia con tiendas futuristas

Durante este 2025, Farmatodo ha inaugurado sus dos primeras tiendas futuristas en Venezuela, en las ciudades de Maracaibo y Caracas.

En Caracas, esta innovadora sucursal de la cadena de farmacias está ubicada en la avenida Blandín de La Castellana, a pocos metros del centro comercial San Ignacio, municipio Chacao de la Gran Caracas. En el mismo lugar donde anteriormente quedaba el Mundo del Pollo.

El presidente Ejecutivo de Farmatodo, Pedro Luis Angarita, también reveló que, para este 2025 abrirán una nueva sucursal en la avenida Urdaneta de Caracas.

Farmatodo ya cuenta con aproximadamente 200 sucursales en toda Venezuela. Durante este 2025 esperan abrir al menos otras 10 tiendas, agregó Angarita.

