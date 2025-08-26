Maduro: Marco Rubio podría llevar a Trump al peor de los escenarios en América Latina

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, está “usando su poder” para la guerra psicológica y política, que podría perjudicar al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

“Está usando su poder para la guerra psicológica y política, y para posicionar un escenario que llevará a Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.

Señaló que las acusaciones del Gobierno de EEUU contra Venezuela, son promovidas por el funcionario estadounidense, quien, además, “odia” al país.

“Marco Rubio tiene dos cargos, que solo el geopolítico de los últimos 100 años Henry Kissinger tuvo, la Secretaría de Seguridad de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU, los dos son fundamentales para intentar gobernar el mundo, porque son un imperio”, explicó.

Agregando “que él odia a Venezuela (...) con su conjunto de cargos dentro de la estructura de poder encabeza todo estos planes que no tienen viabilidad”, dijo Maduro.

“Rechazo a las amenazas de EEUU”

El primer mandatario aseguró que su gobierno cuenta con sistemas de mediciones muy precisos que le permiten interpretar que la población venezolana está unida a favor de la paz y en defensa de la soberanía.

“Hay un rechazo, un repudio gigantesco (…) contra la gente que llama a que invadan, bombardeen, maten, llenen de violencia el país. Y te digo que el rechazo supera el 90% a los anuncios y amenazas del Gobierno estadounidense contra nuestro país”, puntualizó Maduro.