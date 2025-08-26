Empresarios turcos interesados en la producción larense: estos son los rubros que desean exportar

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la cámara de empresarios de Turquía en Venezuela (CAVETUR), Hayri Kucuryavuz, se reunió con representantes del sector productivo en el estado Lara.

El encuentro tuvo como propósito principal establecer los cimientos para futuras relaciones comerciales que faciliten la exportación de productos larenses hacia el mercado internacional.

Buscan impulsar productos larenses en el mercado internacional

Durante la reunión, Kucuryavuz destacó el interés de su organización en formalizar acuerdos con entidades venezolanas para impulsar la colocación de bienes en el extranjero.

"Nuestra intención es firmar un convenio con Cavetur y Musiad, para colocar los productos venezolanos del estado Lara al mercado internacional. Nos hemos reunido hoy en varias instancias con tres alcaldes y también con el presidente del puerto seco", precisó el presidente en declaraciones obtenidas por Unión Radio.

El empresario turco hizo énfasis en la diversidad y la calidad de los productos agrícolas de la región: "En el estado Lara tenemos productos como el café, me dicen que el mejor café del mundo se crece y se nace acá en el estado Lara, y tenemos pedidos de piña, aguacate, cambur y limón", agregó.

Relaciones Comerciales Venezuela-Turquía

Tanto Turquía como Venezuela han incrementado sus acuerdos de cooperación en los últimos años, abarcando sectores como el turismo, la minería, la petroquímica y la agricultura. En los últimos cinco años, el comercio bilateral ha crecido a una tasa anualizada del 96.2%.

Recientemente, se ha formalizado la Cámara de Integración Económica Venezolana Turca (CAVETUR) con el objetivo de alcanzar los 3 mil millones de dólares en intercambio comercial en los próximos tres años.

El estado Lara ha participado activamente en estas iniciativas, exportando productos como el frijol mungo y el café, y mostrando su potencial en eventos como el Intercambio Binacional Venezuela-Turquía.

