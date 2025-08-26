Venezuela denuncia en la ONU violación al Tratado de Tlatelolco: La escalada de amenazas de EEUU incluye un submarino nuclear

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela denunció ante las Naciones Unidas que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) viola el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, con el envío de buques de guerra adicionales al Caribe y un submarino nuclear.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela detalló en un comunicado que “la presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias, y representa un claro acto de intimidación, contrario a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que, en su Artículo 2, numeral 4, obliga a todos los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Agregó que el ingreso de este tipo de nave a la región, sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo, vulnera también el objeto y propósito de dicho instrumento jurídicamente vinculante y erosiona la confianza colectiva en la vigencia del régimen de desnuclearización regional.

La misiva también destacó la llegada de buques de guerra adicionales al Caribe, cuyo arribo a las costas venezolanas está previsto para principios de la próxima semana.

Una situación, que la misión enfatizó, representa una grave amenaza a la paz y a la seguridad de la región.

Es por ello que exige el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, e insta al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) a convocar a consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles y amenazas.

A continuación, el comunicado íntegro: