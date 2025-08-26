“Si prendes tu moto no apagues tu vida” arranca nuevo plan de prevención vial en todo el país: conoce de qué trata

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) activó este martes la tercera fase del “Plan Conduce por la Vida” en el territorio nacimiento, con el objetivo de reducir las víctimas mortales en el tránsito del país.

Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien precisó que esta oportunidad el programa tendrá como lema “Si prendes tu moto no apagues tu vida”.

En tal sentido, aseguró que “gracias al plan y a la acción penal liderada por el Ministerio Público, a la colaboración de tribunales y demás actores, se ha logrado erradicar o disminuir en más de un 90% las muertes vinculadas a incidentes vehiculares, en un marco de mantenimiento de la paz y de disciplina vial”.

Resaltó que esta cifra demuestra la receptividad de los ciudadanos en las charlas preventivas, los videos en las pasarelas, las propagandas, las paradas preventivas, así como en el recibimiento de material educativo y el apoyo de los medios de comunicación.

En tal sentido, mencionó que para el desarrollo de la campaña desplegaron a los diferentes cuerpos de los organismos de seguridad ciudadana del Estado venezolano, aunado a varios materiales audiovisuales que serán transmitidos en las cadenas de Cines Unidos, emisoras de radio y televisión.

Otras cifras

Saab detalló que detectaron 22 mil 42 infractores, de los cuales 17 mil 934 eran motorizados, a quienes llevaron a las aulas viales para prevenir futuras infracciones.