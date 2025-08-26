Neutralizan 400 aeronaves y destruyen 92 pistas: conoce el balance de la Operación Escudo Bolivariano

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ofreció un balance sobre el desarrollo de la Operación Escudo Bolivariano, destinada a la lucha contra el narcotráfico en el país.

En este sentido, destacó: “10 mil 380 compañeros desplegados, se han destruido 10 campamentos, cinco laboratorios, 28 estructuras logísticas, 3 astilleros, pero esta semana llevamos seis; se han incautado 52 mil 769 kilogramos de droga y 153 mil 118 precursores químicos, 400 aeronaves neutralizadas y 92 pistas destruidas”, dijo en rueda de prensa, según refiere una NDP.

Operación Escudo Bolivariano

De igual forma, él también, Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, puntualizó la detención de 6 mil 284 personas, así como “el decomiso de 94 embarcaciones, cinco semisumergibles, 80 motores, Jet A1 21 mil 140, y más de 169 mil litros de combustible en diversos operativos”.

En este contexto, indicó que, como parte del desarrollo de la Operación Escudo Bolivariano, se ha llevado a cabo la aprehensión de alcaldes, funcionarios, jueces y empleados del Ministerio Público, vinculados a una red de narcotráfico en el estado Zulia. “¡Aquí sí combatimos el narcotráfico y las narcobandas en todos los frentes!”.

