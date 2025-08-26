Fenómeno atmosférico "momento sin sombra" tendrá lugar este 26 de agosto en Caracas: conozca de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 26 de agosto, ocurrirá el fenómeno atmosférico "momento sin sombra" en la ciudad de Caracas. Así lo informó el Planetario Humboltd a través de sus redes sociales.

Se trata del instante en que un objeto colocado perpendicularmente a una superficie horizontal no proyecta sombra alrededor del mediodía.

"Hoy, 26 de agosto, tendrá lugar el momento sin sombra para Caracas (12:30 pm y Cumaná (12:19 pm). Dicho instante solo ocurre cuando la declinación del Sol corresponde a la latitud del lugar; es decir, perpendicular por un breve momento al mediodía", detalló Planetario Humboltd.

Una forma fácil de notarlo es fijarse en la sombra que proyecta un poste, por ejemplo, que se supone que está bien colocado formando un ángulo de 90° con respecto a la superficie horizontal.



Observa minutos antes y minutos después de la hora señalada.

Este fenómeno atmosférico ocurre dos veces al año. El primero que tuvo lugar el pasado 17 de abril del año en curso, se registró a las 12:27 p.m.

Ciudades donde podrá verse el fenómeno

Visite nuestra sección de Curiosidades.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube