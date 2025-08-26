El cambio silencioso que transforma el comercio en Venezuela: farmacias y supermercados ya lo implementan

Suscríbete a nuestros canales

La tecnología sigue modificando los patrones de consumo en Venezuela, y el canal de autoservicio se posiciona como uno de los más dinámicos del mercado.

Según la información compartida por Banca y Negocios, este canal aumentó 29 % en el segundo trimestre de 2025, frente al 5 % del canal tradicional.

Autoservicio gana terreno en farmacias y supermercados

El estudio de Atenas Grupo Consultor revela que cada vez más establecimientos adoptan el autoservicio, especialmente en farmacias y supermercados, donde los pagos con tarjeta agilizan la experiencia del consumidor.

Aunque el efectivo aún requiere asistencia, el autoservicio permite evitar colas y realizar compras de forma más autónoma y eficiente.

Además, los productos más vendidos en este canal son de cuidado personal y mantenimiento del hogar, según el estudio de Atenas Grupo Consultor.

¿Cuál es la tendencia que se consolida en el mercado?

El autoservicio no solo crece en tiendas físicas, también se fortalece en canales digitales como WhatsApp, Pedidos Ya y Yummy.

Por ejemplo, el 10% de los establecimientos dice que vende a través de un canal de comercio electrónico, principalmente Whatsapp (73,5%), Pedidos Ya (31%), Yummy (13%), páginas web (8%), Facebook (6,6%) y Gmail (4%).

Esto amplía las opciones para el consumidor y reduce fricciones operativas.

Esta tendencia confirma que la tecnología redefine el acceso al consumo, tanto en puntos de venta como en plataformas digitales.

