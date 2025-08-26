Escalada de tensión: Gobierno de Venezuela busca el apoyo de la ONU ante acciones de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 26 de agosto, el Gobierno de Venezuela pidió el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante las recientes acciones de Estados Unidos (EEUU).

De igual modo, expresó su preocupación por "el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" sobre el Caribe.

Gobierno de Venezuela busca el apoyo de la ONU

A través de sus redes sociales, el canciller venezolano, Yván Gil, compartió imágenes y detalles.

"Hemos llevado a cabo una reunión con Gianluca Rampolla, Coordinador Residente de la ONU en Venezuela, con el fin de fortalecer nuestra cooperación en un marco de respeto a la soberanía", escribió en su cuenta de Telegram.

Además, el funcionario precisó que "discutimos las amenazas que enfrenta la región por parte de EE.UU., declarada Zona de Paz en 2014 por la CELAC, reconocimiento ratificado por las Naciones Unidas".

"Solicitamos el apoyo del Secretario General de la ONU, António Guterres, para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EE.UU. en el Caribe, atentando contra la paz", adelantó.

