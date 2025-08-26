Venezuela refuerza vigilancia fronteriza: estos son los estados con despliegue de 15 mil efectivos

Suscríbete a nuestros canales

Este martes se activó el despliegue operacional de 15.000 funcionarios de seguridad en los estados Táchira y Zulia, como parte de la puesta en marcha de la primera Zona Binacional de Desarrollo y Paz en la frontera con Colombia.

La acción fue confirmada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien detalló que esta medida refuerza la “Operación Relámpago de Catatumbo”, iniciada a comienzos de año para combatir bandas terroristas y de narcotráfico en el eje fronterizo.

Cobertura estratégica en 851 kilómetros de frontera

El despliegue se extiende desde el sector El Castillete hasta el estado Táchira, abarcando 851 kilómetros de los 2.219 que conforman la línea fronteriza con Colombia.

Según Padrino López, se trata de una planificación rápida y precisa, basada en el conocimiento geográfico y operativo del territorio y de los grupos armados que intentan cruzar hacia suelo venezolano.

Refuerzo táctico con URRA, drones y patrullaje naval

Como parte del operativo, se activaron 60 Unidades de Reacción Rápida (URRA), 30 destinadas al Zulia y 30 al Táchira, cada una compuesta por 50 hombres entrenados para respuesta inmediata.

También se incorporan drones con misiones específicas, medios de inteligencia y exploración, patrullas navales en el Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, así como buques de mayor porte en aguas territoriales.

Atención ciudadana y vigilancia fluvial

El despliegue contempla puntos de atención ciudadana en zonas clave, recorridos fluviales con la Infantería Marina y vigilancia permanente en áreas de alto riesgo.

Las autoridades aseguran que esta acción busca garantizar la soberanía nacional, proteger a las comunidades fronterizas y desarticular estructuras delictivas transnacionales.

