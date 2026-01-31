Cicpc investiga asesinato de un inspector a manos de su compañero: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico enfrentamiento entre compañeros de trabajo terminó con la vida de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) durante la madrugada de este sábado.

El suceso ocurrió en el estacionamiento de un local nocturno en el sector Mara Norte, donde una reunión privada acabó en violencia mortal, informó El Siglo.

La víctima fue identificada como Rommel Matallana Morillo, de 42 años, quien recibió disparos que le causaron la muerte en el sitio de forma inmediata. El presunto agresor es un detective jefe de la misma institución, quien huyó del lugar tras el ataque y ahora es buscado intensamente por las autoridades.

El motivo del ataque

De acuerdo con los reportes iniciales, el inspector Matallana y el detective Víctor Luis Fuenmayor González se encontraban compartiendo en el lugar cuando comenzó una pelea.

Al parecer, ambos mantenían problemas personales desde hace tiempo. La situación se salió de control debido al consumo de alcohol, lo que llevó a Fuenmayor a sacar su arma de reglamento y disparar contra su compañero de labores.

El sospechoso está en fuga

Luego de cometer el crimen, el detective de 27 años escapó en un vehículo Mazda 626 de color gris. Actualmente, los miembros de la Unidad de Homicidios del CICPC lideran los operativos de búsqueda para capturarlo y entregarlo a la justicia.

Las autoridades están revisando los antecedentes de la relación entre ambos agentes para entender qué detonó el desenlace fatal. Mientras tanto, el cuerpo del inspector fue trasladado a la morgue y se espera que en las próximas horas se den nuevos detalles sobre el paradero del presunto responsable.

