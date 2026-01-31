Detenido por agredir salvajemente a su pareja e hijastras: Cicpc reveló el historial de violencia

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a un hombre identificado como Geraldo José Mota, por ejercer violencia física y abusos contra su familia.

De acuerdo con la información proporcionada por el director del Cicpc, Douglas Rico, la captura se llevó a cabo en el sector Las Pepitonas del barrio Caigüire, en Cumaná, estado Sucre.

El equipo que atendió el caso logró rescatar a una mujer de 41 años y a dos menores de 15 y 12 años, quienes presentaban signos de agresiones constantes. Las víctimas fueron puestas bajo resguardo tras solicitar auxilio a las autoridades.

Ataques con objetos contundentes

Según las investigaciones, el detenido utilizaba objetos pesados y armas blancas para someter y golpear de manera salvaje a la mujer y a las dos adolescentes. El agresor mantenía un clima de terror en la vivienda mediante amenazas constantes de quitarles la vida, lo que dificultaba que las víctimas pudieran denunciar los hechos anteriormente.

Confirmación de abusos y evidencias

Tras realizar los exámenes médicos correspondientes, las autoridades confirmaron que las dos jóvenes también habían sido víctimas de abuso por parte del detenido, quien era su padrastro.

En el lugar de la detención, los funcionarios recolectaron diversas armas blancas y objetos que el hombre utilizaba para cometer las agresiones, los cuales servirán como prueba en el proceso legal.

Justicia en manos del Ministerio Público

Geraldo José Mota, alias "Lalo", fue trasladado a las celdas de la Delegación Municipal y el caso quedó formalmente a disposición del Ministerio Público. Este organismo se encargará de presentar los cargos correspondientes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube