Pareja ideó un esquema de fraude con autos de lujo: así amasaron su fortuna

Una pareja resultó detenida por su presunta participación en un esquema de fraude con el cual habrían amasado una fortuna.

Los acusados son propietarios de un concesionario de autos de lujo en el sur de Florida. Ahora, ambos enfrentan cargos y acusaciones por fraudes con títulos que involucran a varios vehículos.

Michael Anthony Lucci, de 32 años de edad, y Emily Marie Lucci, de 30 años, enfrentan más de nueve cargos por hacer declaraciones falsas en una solicitud de factura de venta, nueve por perjurio en una declaración escrita falsa, nueve por el uso de documentos falsificados, nueve por posesión de títulos o registros de vehículos falsificados, un cargo por fraude organizado y uno por asociación ilícita.

Así operaba la pareja en Florida

De acuerdo con Telemundo, la pareja resultó detenida tras una investigación realizada por la Patrulla de Carreteras de Florida, que implicaba a su empresa “Luxury Auto Source”.

Las autoridades detectaron un fraude de títulos relacionado con la presentación de facturas de piezas fraudulentas al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida para un Nissan GT-R 202.

Emily Lucci presentó los documentos en una agencia de matrículas en Miami-Dade para obtener un certificado de título. Entre los papeles figuraba una factura que indicaba reparaciones en varios componentes principales por un valor superior a 18 mil dólares.

Sin embargo, se comprobó que la factura era ficticia y la verdadera ascendía a aproximadamente 1.200 dólares.

Asimismo, el vehículo se encontraba a la venta por un monto de 94 mil 500 dólares, después de haber sido vendido en 2022 por 55 mil.

Los investigadores empezaron a revisar todos los vehículos a la venta por la empresa y descubrieron que otros ocho vehículos tenían títulos reconstruidos emitidos en Florida con facturas fraudulentas presentadas durante el proceso, según los informes.

Contrabando de vehículos

Entre los vehículos del concesionario se halló un Dodge Charger SRT Hellcat de 2022 por el cual presentó múltiples números de identificación de vehículos y su motor pertenecía a un vehículo robado en Carolina del Norte.

"Estos vehículos constituyen contrabando, ya que sus títulos fueron obtenidos de manera fraudulenta. Estos vehículos, y potencialmente otros vendidos a través de este concesionario, representan un riesgo significativo para los compradores inocentes, quienes podrían adquirir sin saberlo vehículos sujetos a confiscación y pérdida, lo que resultaría en la pérdida tanto del vehículo como de los fondos asociados debido a su estatus como contrabando”, detalló la investigación.

La Patrulla de Carreteras de Florida registró el negocio y puso bajo custodia a Michael Lucci. Emily Lucci se entregó ante las autoridades.

Ambos comparecieron en la corte y se les fijaron fianzas de 30 mil dólares.

