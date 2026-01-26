Detienen a un hombre en Carabobo por extorsión: amenazó a su expareja con difundir videos íntimos en redes

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la detención de un sujeto que extorsionó a su expareja con la difusión de material íntimo en redes sociales.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, el fiscal Saab reveló detalles sobre el caso y a detención del sujeto.

Capturan extorsionador en Carabobo

De acuerdo con la información suministrada, se trata de un hombre identificado como Ronny Moncada, quien se encuentra detenido por las autoridades.

Asimismo, señala que a Moncada se le imputará el delito de extorsión por relación especial agravada.

En este sentido, resalta el fiscal Saab que Moncada le exigió una suma de dinero a su expareja para no difundir material audiovisual de carácter íntimo en las redes sociales del trabajo y condominio.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube