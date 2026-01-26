Accidente de tránsito en Caucagüita este 25 de enero: un motorizado lesionado

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 25 de enero se registró un accidente de tránsito en Caucagüita, dejando herido a un motorizado.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, difundió los detalles del siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Accidente en Caucagüita

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el accidente ocurrió específicamente en el sector La Viga, parroquia Caucagüita del municipio Sucre, en el estado Miranda, vía Parque Caiza.

Asimismo, señala que un hombre de 32 años resultó herido al derrapar en su vehículo tipo moto.

Bombero de Caracas responden

Adicionalmente, resalta Palacios que los efectivos del CBC le brindaron atención prehospitalaria al sujeto lesionado, quien presenta posible fractura de tibia y peroné en la pierna derecha.

Posteriormente, lo trasladaron en una unidad hacia el Hospital Dr. Domingo Luciani.

