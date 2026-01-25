Justicia

Ministerio Público imputa a mujer por propinar golpiza fatal a su hija de 10 años en Macarao

La pequeña murió por un shock hipovolémico producto de múltiples traumatismos internos

Por Genesis Carrillo
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 06:05 pm
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la imputación de Magaly Josefina Sánchez, señalada por la muerte de su hija de 10 años, identificada con las iniciales Y.S., en un trágico suceso ocurrido en la parroquia Macarao, Caracas.

De acuerdo con la cuenta de Instagram, la mujer le propinó una fuerte golpiza a la menor como forma de "castigo". A raíz de las agresiones físicas, la niña comenzó a presentar convulsiones continuas.

“La víctima ingresó posteriormente al Hospital Materno Infantil ‘Dr Pastor Oropeza’ sin signos vitales”, indicó. 

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Sánchez intentó encubrir el crimen con una coartada médica alegando que la niña, mientras se alistaba para ir a clases, sufrió dos episodios de vómito y un cuadro convulsivo antes de quedar inconsciente.

La autopsia y las experticias técnico-científicas desmintieron a la madre, revelando que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de múltiples traumatismos internos causados por una golpiza.

Las investigaciones policial de la Coordinación de Homicidios determinaron que la mujer atacó a la menor utilizando sus manos y pies con extrema violencia.

 
 

