Tragedia vial: accidentes de tránsito dejan lamentable cifra de víctimas en la última semana

Suscríbete a nuestros canales

Durante la última semana se registraron distintos accidentes de tránsito, los cuales dejaron un lamentable saldo de víctimas en distintos estados del país.

Entre los casos que causaron conmoción en los últimos días, se encuentra el trágico accidente que terminó con la vida de los hermanitos Eiderson Roa Téllez y Anderson Téllez Báez.

Los menores de edad fallecieron luego de que una gandola impactara la motocicleta en la que viajaban.

De acuerdo con los reportes del caso, el lamentable incidente se registró cuando los jóvenes se movilizaban por la Recta de Ayarí, municipio Fernández Feo, al sur del estado Táchira.

La información que autoridades de la zona revelaron indicó que todo ocurrió cuando una gandola impactó la motocicleta y ocasionó la muerte a dos menores de edad, se trata de un niño de ocho años y un adolescente de 16.

Tras la colisión de los vehículos, ambos fueron arrollados, detallaron los informes.

Camión del aseo sin frenos causa una tragedia

En otro hecho, una falla en el sistema de frenos habría causado el trágico accidente que cobró la vida de dos personas, en el sector La Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado, estado Táchira.

El incidente dejó un saldo lamentable de dos personas fallecidas y seis heridas, algunas de ellas en estado de gravedad, de acuerdo con informes de rescatistas que estuvieron en el sitio del suceso.

El camión compactador del aseo urbano sufrió una falla en el sistema de frenos durante su descenso en un tramo de la avenida principal de la localidad. El conductor no pudo controlar el vehículo y terminó por impactar contra varios vehículos y motos en su carrera.

Las víctimas fatales serían dos mujeres, una de ellas conducía una motocicleta. En el momento del lamentable hecho, el camión la arrolló desde la parte trasera.

Un video captado por una cámara de seguridad, mostró el momento cuando el vehículo de aseo urbano la impactó. Hasta ahora no se ha confirmado el nombre de la infortunada.

En la misma grabación, se pudo observar al conductor del camión, quien se lanzó desde la cabina del vehículo, cuando este circulaba sin control por la avenida 3 entre calles 5 y 6.

Oficialmente no se ha publicado la lista de los fallecidos y heridos, entre los que incluso, podría estar el conductor del camión, quien, a pesar de haber saltado del vehículo, sufrió una fuerte caída.

Mujer arrolla a un infante al conducir en reversa

En el estado Anzoátegui, Diego Ledezma Guzmán, de nueve años de edad, falleció tras ser arrollado de manera accidental por una conductora, quien intentaba estacionar en reversa.

La mujer, quien conducía en retroceso aceleró la marcha y terminó por impactar al menor y a su madre.

El hecho ocurrió el lunes 19 de enero, pasadas las 2:00 de la tarde, en la avenida Miranda de Barcelona. El incidente quedó grabado en una cámara de seguridad, y muestra la terrible escena.

De momento las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. Se desconoce si la persona que manejaba el vehículo se encuentra detenida, publicó El Regional del Zulia.

Motorizados fallecidos en Carabobo

Un tercer hecho fatal se registró en el estado Carabobo. Dos motorizados fallecieron en distintos hechos viales.

Aunque la identidad de los fallecidos no fue revelada, el medio El Periodiquito publicó que se conoció que la primera colisión ocurrió en la carretera nacional a Güigüe, municipio Carlos Arvelo, mientras que el segundo siniestro vial tuvo lugar en la vía hacia El Palito, al sur de Valencia.

Se presume que, el exceso de velocidad sería la posible causa en ambos hechos viales, sin embargo, se esperan los resultados de la investigación de la División de Tránsito de la Policía Nacional.

Los cadáveres de los infortunados fueron levantados por las comisiones policiales y llevadas hasta la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en la ciudad de Valencia.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube