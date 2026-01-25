Hombre se lanza al Lago de Maracaibo tras reclamo policial por moto mal estacionada: video

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano protagonizó un hecho irregular en la Vereda del Lago, en Maracaibo, luego de ser abordado por funcionarios de la Policía Municipal durante labores de patrullaje preventivo.

La situación se originó tras detectarse una motocicleta estacionada de manera indebida dentro de las instalaciones del parque.

Según el reporte oficial, al solicitarle que retirara el vehículo para no obstruir la vía pública, el hombre mostró signos evidentes de nerviosismo y resistencia.

En medio del intercambio verbal, sufrió una crisis de ansiedad asegurando que sería detenido de forma arbitraria y decidió huir hacia la zona cercana al lago.

Durante la carrera, el ciudadano superó las barandas de seguridad del parque y, pese a los llamados de los funcionarios, se lanzó a las aguas del Lago de Maracaibo. La acción generó alarma entre los visitantes y activó de inmediato la respuesta de resguardo por parte de la policía.

Los efectivos policiales aplicaron labores de persuasión y control preventivo, logrando que el hombre saliera del agua sin lesiones aparentes.

Posteriormente, fue acompañado hasta el Centro de Coordinación Policial para garantizar su seguridad y realizar las verificaciones correspondientes.

Tras la revisión en el sistema policial, no se registraron antecedentes ni irregularidades asociadas al ciudadano ni al vehículo. Más tarde, un familiar directo informó que el hombre presenta problemas de ansiedad y nerviosismo, lo que habría influido en su comportamiento.

