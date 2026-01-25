Arrestan al joven que asaltó al hijo de Gustavo Petro en plena calle: policía española revela cómo ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

La Policía Nacional de España detuvo en la madrugada del pasado sábado a un joven de 23 años tras asaltar a Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El incidente ocurrió en plena Gran Vía de Madrid, una de las zonas más concurridas de la capital, cuando el sospechoso abordó a la víctima por la espalda, informó EFE.

De acuerdo con la agencia y medios españoles, el suceso se registró alrededor de las 5:00 a.m (hora local), mientras el hijo del mandatario intentaba tomar un taxi.

El asalto y la persecución

Según el reporte oficial, el ladrón sorprendió a Alcocer Petro por detrás y, mediante un fuerte tirón, le quitó la cadena del cuello. El objeto está valorado en 6.000 euros.

Tras el robo, el asaltante emprendió la huida por las calles aledañas. Una patrulla que vigilaba el sector se percató de la situación al ver al delincuente huir a toda velocidad y escuchar los gritos de auxilio de la víctima.

Los uniformados iniciaron una persecución que terminó con la captura del implicado y la recuperación de la joya en la calle La Puebla.

Identidad de la víctima y el detenido

La víctima fue identificada como Nicolás Alcocer Petro, quien reside actualmente en España. Afortunadamente, el joven no presentó lesiones físicas tras el ataque.

Por su parte, el detenido es un hombre de 23 años con un amplio historial delictivo, ya que contaba con antecedentes policiales por robos similares cometidos anteriormente.

Agradecimiento a las autoridades

Luego del incidente, el hijo del presidente colombiano se trasladó a la comisaría del distrito Centro para formalizar la denuncia.

Durante el trámite, Alcocer Petro solicitó el libro de agradecimientos de la dependencia para dejar constancia de su felicitación a los agentes por la rapidez y eficiencia con la que actuaron para recuperar su pertenencia y capturar al responsable.

