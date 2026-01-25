Lo mató a golpes tras una discusión: Cicpc captura al asesino de un septuagenario y esclarece el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informaron de la reciente captura de un joven señalado como el responsable de la muerte de un septuagenario.

A través de su cuenta de Instagram, el director del Cicpc, Douglas Rico, señaló que el detenido, identificado como Yeiver Alfredo Ariza Castro, fue localizado después de realizar labores de campo y entrevistas a testigos.

El hecho ocurrió en la parroquia San Pedro del municipio Libertador, tras una disputa con Jonas Parra de 67 años.

¿Qué ocurrió?

Las investigaciones determinaron que el suceso se desató en la avenida Presidente Medina, específicamente en el sector El Progreso.

En medio de una fuerte discusión, Ariza Castro, de 22 años, tomó una piedra y golpeó brutalmente en la cabeza al señor Parra. El impacto fue tan fuerte que la víctima se desplomó inconsciente sobre el pavimento, momento que el agresor aprovechó para escapar del sitio.

Fallecimiento en el hospital

Jonás Parra fue auxiliado por personas en el lugar y trasladado de emergencia al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. A pesar de que recibió atención médica inmediata y permaneció bajo observación, el hombre no logró recuperarse.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el cráneo, falleció pocos días después de su ingreso al centro asistencial.

¿Qué se conoce sobre el caso?

Tras confirmarse el deceso, los funcionarios de la policía científica intensificaron el rastreo hasta dar con el paradero del joven atacante.

El caso quedó en manos de la Fiscalía 37° del Área Metropolitana de Caracas para que el detenido responda por el crimen ocurrido.

