Cicpc esclarece femicidio de mujer embarazada en Lara: la víctima descubrió una infidelidad de su pareja

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Lara, esclarecieron el femicidio de Mary Alejandra Silva Rodríguez (35), quien tenía meses de gestación y fue asesinada el 19 de noviembre del 2025 en la Urbanización Peti Mora, Cabudare.

Así lo dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde precisó investigaciones técnico-científicas y la perfilación psicológica determinaron que el victimario, Luis Felipe Andrés Sánchez Zerpa (33) asesinó a la mujer durante una discusión por infidelidad.

“Mary había descubierto que él le era infiel, acción que enfureció a Luis, quien la tomó por el cuello, causando que perdiera el conocimiento, para luego ubicar un manubrio de bicicleta y golpearla en la cabeza, hasta causarle la muerte”, explicó.

Tras cometer el crimen, el sujeto contactó a un amigo, identificado como Conrado Salvatore Aulino Ariza (57), con el objetivo de alterar la escena del crimen y desvirtuar las investigaciones policiales.

Además, el victimario intentó crear una coartada llamando a la jefa de la víctima para informarle que ella no asistiría a trabajar por encontrarse "indispuesta".

Ambos sujetos fueron aprehendidos y puestos a la orden de la Fiscalía 28 del Ministerio Público del estado Lara, organismo que coordinó todas las actuaciones del caso.