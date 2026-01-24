Peligro en línea: Nueva York avanza en ley para detener a “depredadores” de videojuegos infantiles

Suscríbete a nuestros canales

Ante la creciente amenaza por la presencia de depredadores sexuales en juegos infantiles en línea, autoridades estatales de Nueva York se unieron a padres y defensores para exigir la aprobación del proyecto de ley que permita detener a estos criminales.

La Ley para Detener a los Depredadores en Línea está diseñada para proteger a los niños en plataformas de juegos y redes sociales como Roblox.

Esta plataforma en específico de videojuegos en línea y red social permite a los usuarios, en su mayoría niños y adolescentes, crear, jugar y compartir experiencias virtuales desarrolladas por otros usuarios.

“Es una realidad sombría del internet moderno. Las plataformas en línea donde nuestros niños pasan tanto tiempo, no los están protegiendo de los depredadores. Desde juguetes hasta alimentos y autos, regulamos todo tipo de productos para mantener a los niños seguros. No hay razón para que plataformas como Roblox sean diferentes”, manifestó Andrew Gounardes, senador de Nueva York.

“Esta propuesta protege a los niños de adultos que buscan explotarlos y hace responsables a las grandes tecnológicas por la seguridad de sus productos”, destacó.

Gounardes remarcó que en los últimos años se lograron importantes regulaciones de seguridad sobre algoritmos adictivos, recopilación de datos abusiva e inteligencia artificial avanzada, reseñó El Diario NY.

La popularidad de Roblox, plataforma que está en la mira de las autoridades de Nueva York, se debe a su carácter creativo y social, que ha generado serias preocupaciones en materia de seguridad, pues facilita la interacción con desconocidos e incluye chats privados y compras dentro del juego.

“Roblox, donde más del 40% de los usuarios informan ser menores de 13 años, reportó más de 13 mil casos de explotación infantil en tan solo un año”, indicó la oficina de Gounardes en un comunicado.

La firma de investigación Hindenburg describió este sitio como un “infierno pedófilo con contenido para adultos”.

En tal sentido, la nueva ley exigiría que las plataformas desactiven las funciones de chat abierto por defecto para los niños, de modo que los extraños no puedan enviarles mensajes privados.

También se propone que los perfiles de los niños se configuren como privados, para que los extraños no puedan verlos sin una solicitud de amistad. Asimismo, se busca impedir que los niños reciban mensajes directos sin antes aceptar una solicitud de amistad, lo que requiere la aprobación de los padres en el caso de los usuarios menores de 13 años.

Adicionalmente se establece que los padres aprueben las transacciones financieras relacionadas con la cuenta de un niño.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube