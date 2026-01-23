Caen cuatro delincuentes tras robo de equipos de diálisis: más de 90 pacientes resultaron afectados

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades policiales y militares del estado Zulia lograron recuperar los equipos médicos que habían sido robados de la Unidad de Diálisis de Maracaibo (UIDM), durante un asalto que se registró en horas de la madrugada de este jueves.

De acuerdo con el reporte del Comando de Zona Nro. 11 Zulia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de funcionarios del Destacamento Nro. 111, en conjunto con la Policía Municipal de Maracaibo, Policía del Zulia y la DIE de la Policía Nacional Bolivariana, recuperaron parte de los equipos robados.

Recuperan los equipos robados de la Unidad de Diálisis

Las autoridades iniciaron una investigación y trabajo de campo tras recibir denuncias sobre el robo de cinco unidades de bombas pertenecientes a la UIDM. Por medio de las labores de búsqueda y vigilancia, los oficiales lograron la recuperación de dos de los artefactos. Mientras que en horas de la noche reportaron la recuperación del resto de los equipos.

Los procedimientos se realizaron en el sector de Bomba Caribe, entre el barrio 23 Marzo de la parroquia Idelfonso Vázquez y el sector Los Menbrillos de la parroquia San Isidro, al norte del municipio Maracaibo.

Se pudo conocer que las autoridades capturaron a los involucrados en el robo, quienes quedaron identificados como José Gregorio Loaiza Ocando, Iván José Mosquera Chacón y Aron león González, este último se encontraba indocumentado.

Posteriormente, se logró la detención de Franklin Francisco Fuenmayor, otro de los cómplices en el delito.

Más de 90 pacientes afectados

Según las investigaciones preliminares todos pertenecen a una organización delictiva dedicada al robo y hurto de instituciones del estado.

En total, las autoridades recuperaron las cinco bombas centrífugas “de 3 y 1 HP, y 20 metros de cable Nro. 10”, detalló la GNB en sus redes sociales.

Más de 90 pacientes con insuficiencia renal fueron afectados por el hurto de los equipos, aseguró el organismo militar.

El caso quedó a la orden de la fiscalía del Ministerio Público para las acciones legales.

