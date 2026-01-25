¡En video! Voraz incendio consume dos viviendas en Caracas: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 24 de enero se registró un voraz incendio en Caracas, el cual consumió por completo dos viviendas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, brindó detalles del siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Incendio en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro tuvo lugar específicamente en el sector Fuerza El Castillo, del barrio El Mamón, en la parroquia San Agustín del municipio Libertador.

Asimismo, indica que se trató de un incendio estructural, el cual consumió totalmente dos viviendas de construcción empírica. Destacando que el acceso a la zona donde estaban ambas viviendas es inclinado.

Adicionalmente, resalta que los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al lugar y junto a vecinos y propietarios de las viviendas realizaron labores para extinguir las llamas y evitar su propagación.

