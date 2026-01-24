Video revela presunto secuestro de niño en Maracaibo: autoridades investigan a la madre

Suscríbete a nuestros canales

La desaparición de Jhoandry Paz, un niño de tres años en el mercado Las Pulgas de Maracaibo, tomó un giro inesperado con la filtración de un video que muestra cómo una mujer se lleva al menor.

Este material ha generado gran expectación en la comunidad zuliana, que exige respuestas rápidas sobre el paradero del pequeño.

Jhoandry fue visto por última vez mientras su madre, identificada como Estefanía, se encontraba realizando ventas informales en el mercado. Testigos señalaron que el niño jugaba cerca de los pasillos del mercado antes de desaparecer.

Algunas versiones apuntan a que Estefanía habría participado en la desaparición del menor, con la hipótesis de que el niño podría haber sido vendido. Vecinos y comerciantes aseguran haber visto a la mujer con sumas de dinero poco comunes para sus actividades cotidianas.

Estas sospechas han generado alarma entre la comunidad y presionan a las autoridades para esclarecer rápidamente los hechos.

Según los testimonios recopilados, el niño fue llevado por una mujer, presuntamente de la etnia wayúu, y un hombre que acompañaba a la presunta secuestradora.

El CICPC y otros organismos policiales activaron un operativo de investigación para verificar la autenticidad del video y localizar al menor. Además, Estefanía fue aprehendida en San Francisco, junto con su pareja, mientras se realizan los procedimientos judiciales correspondientes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube