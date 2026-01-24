Millonaria demanda contra reconocida cadena de supermercados tras fatal accidente: cuatro mujeres muertas

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cadena de supermercados H-E-B enfrenta una demanda por daños y perjuicios, tras un accidente vehicular relacionado con uno de sus camioneros y que terminó con cuatro mujeres muertas.

El incidente se registró el pasado mes de noviembre en la zona del Panhandle de Texas, y la empresa podría ser obligada a pagar más de un millón de dólares en compensación.

La cámara del tablero del vehículo involucrado mostró imágenes del incidente, que ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde del 5 de noviembre, cuando las cuatro mujeres viajaban en un Nissan Altima, al sur de Dalhart.

Cuatro mujeres fallecidas tras accidente

Las víctimas fatales respondían a los nombres de Breanna Brantley, de 30 años; Lakeisha Brown, de 19; Myunique Johnson, de 20; y Taylor White, de 27.

Johnson conducía a baja velocidad “debido a que la llanta trasera izquierda estaba desinflada”, según un informe del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Según la demanda, Guadalupe Daniel Villarreal, de 39 años de edad, era quien conducía el tráiler de 18 ruedas, justo detrás de las mujeres, con una carga de papas para H-E-B.

Según el informe del DPS, Villarreal “no controló la velocidad” en la carretera, lo que provocó que el tráiler chocara contra el vehículo de las mujeres por detrás.

H-E-B responde ante la demanda

Los abogados defensores alegaron que Villarreal “conducía rápido, distraídamente y no controló su velocidad” antes de impactar de manera violenta contra el sedán.

Un diagrama de la colisión incluido en la demanda mostró que el Altima dio un giro de 180 grados antes de aterrizar en medio de la carretera. El tráiler también derrapó sobre la vía y volcó.

Villarreal y H-E-B, empresa con sede en San Antonio, figuran como demandados, junto con otras dos entidades: Parkway Transport Inc. y Scrappy Trucking LLC.

“Nuestra familia H-E-B está devastada por este trágico accidente, que resultó en la pérdida de las jóvenes involucradas”, declaró un portavoz de H-E-B al San Antonio Express-News.

“El incidente involucró a un conductor de un proveedor externo, no un H-E-B Partner. H-E-B y el contratista están cooperando plenamente con la investigación”.

Según la demanda, las empresas de transporte involucradas “probablemente estén incumpliendo su obligación legal de preservar las pruebas” tras supuestamente “no responder” a las cartas de solicitud de pruebas enviadas por los abogados el 17 de noviembre.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube