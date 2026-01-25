Niño de 12 años muere arrollado en Carabobo: estos son los delitos que le imputarán al conductor

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este sábado la detención de un hombre en el estado Carabobo por causar la muerte de un niño de 12 años al arrollarlo.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, el fiscal Saab brindó detalles del caso y reveló los delitos que imputarán sobre el conductor.

Muere niño arrollado en Carabobo

De acuerdo con la información suministrada, se trata de un hombre identificado como Wilver González, quien arrolló con su unidad de transporte a un niño de 12 años en Carabobo.

Asimismo, señala que González será imputado por los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual y omisión al socorro.

Agrega que González arrolló al niño cuando conducía a exceso de velocidad "de manera irresponsable e imprudente", lo que causó la muerte de la víctima.

