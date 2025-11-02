La onda tropical N.º 53 sobre Venezuela causará lluvias y descargas eléctricas en estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

La Onda Tropical N.º 53 abandona el occidente venezolano, pero mantiene el riesgo de lluvias y descargas eléctricas en al menos diez estados, durante este domingo 2 de noviembre, reveló el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) en su pronóstico.

En ese contexto, el Inameh refirió que en horas de la mañana se espera cielo de poco a parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Asimismo, indicó que habrá mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, este de Falcón y Lago de Maracaibo.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche se estiman áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh,, en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

De igual modo, para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera cielo de poco a parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Además, se prevé mantos nubosos generando precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, este de Falcón y Lago de Maracaibo. Sin descartar precipitaciones débiles en la Región Central.

