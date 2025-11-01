Inameh confirma que onda tropical 53 golpea a Caracas, La Guaira y siete estados: pronóstico para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó este 1 de noviembre que la onda tropical n.º 53 se desplaza por el centro de Venezuela.

En ese contexto, el Inameh precisó que el fenómeno golpea directamente a Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo.

Además, advierte que el desplazamiento de la onda mantiene activo el riesgo de fuertes lluvias en Guárico, Cojedes y Yaracuy durante las próximas horas.

Inameh confirma que onda tropical 53 golpea a Caracas, La Guaira y siete estados

Además, en su pronóstico general para las próximas horas, advierte sobre la formación de mantos nubosos que descargan lluvias en Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Guárico, Falcón y el eje andino (Táchira y Mérida).

De igual modo, se estiman áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

