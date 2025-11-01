PDVAL en Caracas: tres abastos reactivan operaciones y surtirán a estas zonas comunales

Suscríbete a nuestros canales

La Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) reactivó operaciones en tres abastos que surtirán a zonas comunales de Caracas.

De acuerdo con el reporte oficial, la medida forma parte de la política alimentaria diseñada por el Gobierno Nacional.

PDVAL en Caracas: tres abastos reactivan operaciones

La tienda “Simón”, ubicada en la parroquia Catedral; “Omar Torrijos”, en la parroquia San Agustín; y “Sarria”, en La Candelaria, son establecimientos donde los habitantes de las comunidades y zonas adyacentes pueden acceder a productos de calidad, a precios accesibles y sostenibles.

Las Comunas se hicieron presentes en un recorrido por los establecimientos como parte del trabajo articulado con el Ministerio para la Alimentación.

El plan de reactivación articulado entre Mercal y PDVAL comprende para este año 2025 una cantidad de 88 establecimientos y un total de 416 para el año 2026.

El pasado mes 16 de octubre, durante la clausura del Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha de un plan estratégico para la reactivación total de la red de mercados Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) y Mercado de Alimentos (Mercal) a escala nacional.

El Mandatario Nacional detalló que dicha estrategia implica la entrega de estos centros de distribución a las comunidades organizadas y a los trabajadores de instituciones públicas para que sean gestionados como emprendimientos sociales, por lo que generará 4 ganancias fundamentales para el pueblo venezolano:

Eliminación de importaciones

Comercialización nacional

Precios solidarios

Generación de empleo

La medida busca fortalecer la red de distribución de alimentos gestionada directamente por el Poder Popular, asegurando el abastecimiento de los trabajadores y las comunidades, y consolidando los circuitos productivos locales.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube