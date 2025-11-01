Conviasa estrena ruta: vuelo Caracas-San Petersburgo tiene este itinerario

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) inició oficialmente sus operaciones aéreas comerciales y conectó de manera directa las ciudades de Caracas y San Petersburgo (Rusia).

El vuelo inaugural marca un hito diplomático y contó con la presencia del embajador ruso Sergey Mélik-Bagdasárov, el embajador venezolano Jesús Salazar, entre otras autoridades.

Conviasa estrena ruta

El vuelo regular saldrá del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, los días viernes, a las 4:00 de la tarde, haciendo escala en Varadero y seguidamente continuar hacia San Petersburgo, desde donde retornará del Aeropuerto Internacional de Púlkovo, los días domingo, a las 10:30 de la noche.

Al respecto, el embajador de Rusia subrayó: "Conviasa, la aerolínea estatal, es un vivo ejemplo de valentía, profesionalismo y de gran envergadura para los planes futuros".

Este vuelo inicialmente hará escala en Varadero, Cuba, operado por la aeronave Airbus 340-600, con capacidad para 311 pasajeros, cumpliendo una frecuencia cada 15 días.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé trasladar alrededor de mil 200 pasajeros mensualmente, por lo que esperan para el próximo 2026 cerrar el año con 10 mil pasajeros transportados.



La cultura e historia de Rusia se hizo presente en este evento, con la exhibición fotográfica "San Petersburgo Brillante", muestra de sus riquezas arquitectónicas y naturales.



Posteriormente, las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta que dio formal inicio a las operaciones aéreas comerciales.

