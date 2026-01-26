Cayeron tras la supuesta venta de un niño en Maracaibo: esto se sabe sobre el caso del pequeño Jhoandry Paz

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de Policía Municipal de Maracaibo y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) capturaron a dos hombres, quienes estarían implicados en la desaparición del infante Jhoandry Paz, de tres años de edad.

De acuerdo con la publicación de El Regional del Zulia, el procedimiento se realizó en horas de la noche de este domingo, 25 de enero, luego de que las autoridades localizaran al niño.

Tras labores de inteligencia realizadas por los funcionarios en la zona oeste de la ciudad de Maracaibo, permitieron ubicar y detener a los implicados en el crimen.

Rapto del pequeño Jhoandry Paz

El infante había sido raptado el pasado 17 de enero, en las adyacencias del mercado Las Pulgas, municipio Maracaibo, por razones y circunstancias que actualmente se encuentran bajo investigación por los organismos competentes.

Tras su localización, el niño fue evaluado por un equipo multidisciplinario, donde se le practicó una valoración médica integral para conocer su estado de salud.

El infante fue trasladado a una casa de abrigo con medida de protección, mientras continúan las investigaciones del caso, conforme a lo establecido en la normativa legal vigente en materia de protección de niños, niñas y adolescentes.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.

Padres del infante están detenidos

La búsqueda de Jhoandry se extendió durante ocho días, hasta su hallazgo en horas de la noche de este 25 de enero. Aunque inicialmente la madre denunció el hecho como un extravío en el pasillo 04 del Unicentro, el caso dio un giro drástico debido a inconsistencias en las declaraciones de los progenitores.

De acuerdo con la información del medio local, el Cicpc detuvo de manera preventiva a los padres tras recibir testimonios que aseguran haberlos visto con altas sumas de dinero en efectivo el día de la desaparición del infante.

​Las autoridades competentes mantienen al menor bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones para esclarecer si el niño fue víctima de una red de trata o comercio infantil, así como para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

​Este suceso mantuvo en vilo a toda la entidad zuliana durante más de una semana, culminando hoy con el rescate del infante.

