Tres empleados de confianza estafaban un comercio en Yaracuy con compras ficticias

El caso quedó a orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público

Por Genesis Carrillo
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 11:19 pm
Tres empleados fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por estafar a la empresa donde laboraban, ubicada en el municipio Independencia, estado Yaracuy.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, revelando que los detenidos quedaron identificados como Richard José Goncalves Polanco (23), Eider Daymar Soto Romero (39) y Kleider Alberto Chirinos Azuaje (25). 

Detalló que las investigaciones se iniciaron tras las denuncias por irregularidades en el inventario y capital del establecimiento comercial. 

“Los empleados valiéndose de sus conocimientos en los procesos internos, sustraían mercancía de forma sistemática mediante la simulación de compras ficticias y retiraban los productos del establecimiento sin que el dinero ingresara legalmente a las cuentas del comercio, afectando el patrimonio económico por una alta suma en divisas americanas”, explicó. 

El caso quedó a orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del estado Yaracuy.

