Hallan los cuerpos de tres personas: tormenta invernal deja alarmante cifra de fallecidos

Los cuerpos de tres personas se encontraron en medio de la nieve en distintos sectores de Nueva York (EEUU).

Se trata de tres presuntos ciudadanos sin hogar, cuyos restos se localizaron en medio del frío glacial, en horas de la mañana del pasado sábado en Manhattan y Brooklyn.

Las autoridades locales no han determinado la causa de muerte de los infortunados; sin embargo, continúan con las investigaciones.

Hallan tres cadáveres en Nueva York

Entre los fallecidos se encontró el cuerpo de un hombre de 67 años de edad, el cual fue descubierto afuera del número 528 de la Tercera Avenida en Murray Hill cerca de las 7:45 de la mañana, indicaron los funcionarios policiales.

Asimismo, los restos de una mujer de 64 años se hallaron afuera del número 1112 de la Avenida Remsem en Canarsie, Brooklyn, a las 9:25 de la mañana, fue declarada muerta en el sitio.

Se pudo conocer que las temperaturas cayeron hasta los 10 °F durante la noche del sábado. Casi al mismo tiempo, se descubrió el cuerpo de un hombre en el número 327 de la avenida Warren, en Cobble Hill.

Se cree que este último era de unos 30 años de edad, además, fue declarado muerto y permanece sin identificar.

Peligro por bajas temperaturas

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dijo que en los tres casos no se sospechó de ningún crimen, informó New York Post. “Se cree que todos ellos no tienen domicilio”, dijo una fuente policial al medio local.

En este sentido, el Servicio Médico de Emergencias se presentó en cada lugar de los hechos. Todas las personas fallecidas permanecen sin identificar y la Oficina del Médico Forense de la Ciudad determinará la causa de la muerte, de acuerdo con lo que informó el NYPD.

La ciudad implementó los Días de Código Azul para ayudar a las personas sin hogar a salir de la calle cuando las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación.

Los refugios aceptan a todas las personas sin procedimientos regulares de admisión, y los centros de acogida permanecen abiertos las 24 horas.

Tormenta glaciar azota a EEUU

Por otro lado, una peligrosa tormenta invernal que azotó a Estados Unidos, dejó al menos 14 muertos y miles de hogares sin electricidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), escuelas y carreteras de todo el país están cerradas y muchos vuelos han sido cancelados debido a "condiciones potencialmente mortales" que se extienden desde Texas hasta Nueva Inglaterra.

Al menos dos personas fallecieron por hipotermia en Luisiana, y se han reportado otras muertes relacionadas con la tormenta en Texas, Tennessee y Kansas, reportó BBC.

Hasta el domingo por la tarde, más de 800.000 hogares se habían quedado sin electricidad, según poweroutage.us. Mientras tanto, más de 15.000 vuelos fueron cancelados, añadió FlightAware.

