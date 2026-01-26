Dos adultos mayores fallecieron tras ataques de abejas en distintos estados: reportan varios heridos por hechos similares

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 52 años de edad falleció tras ser atacado por un enjambre de abejas, en el municipio Turén, estado Portuguesa.

De acuerdo con la publicación del medio Portuguesa Reporta, la víctima quedó identificada como Yeimi José Lameda Cabrera, cuyo fallecimiento se registró durante la tarde de este sábado, 24 de enero.

Las autoridades policiales indicaron que el incidente ocurrió específicamente en el barrio San Antonio de Villa Bruzual, capital del municipio Turén.

Shock anafiláctico por picaduras de abeja

Un día después del fallecimiento de Lameda Cabrera, el equipo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Portuguesa practicó la autopsia de ley al cuerpo.

El examen forense determinó que la causa de su muerte fue por shock anafiláctico, debido a las picaduras de abeja en su cuerpo.

El shock anafiláctico por picadura de abeja produce síntomas que incluyen dificultad respiratoria, hinchazón de garganta y rosto, mareos, urticaria y vómitos.

Se pudo conocer que el cuerpo de Lameda Cabrera presentó múltiples picaduras en la cara, cuello, orejas y tórax anterior.

Septuagenaria muere tras ataque de abejas en Anzoátegui

En un hecho aislado, una mujer de 74 años murió tras ser atacada por abejas africanizadas en Anaco, estado Anzoátegui. La víctima fue atacada por un enjambre de abejas africanizadas mientras caminaba por la calle.

Según el reporte de QB Noticias, el incidente ocurrió en horas de la tarde del pasado jueves, cuando la septuagenaria fue sorprendida por los insectos, que la picaron en múltiples ocasiones.

Por otro lado, también en el estado Anzoátegui, cuatro trabajadores de la alcaldía del municipio Simón Rodríguez fueron ingresados a la sala de emergencia del Hospital de El Tigre, tras ser atacados por un enjambre de abejas africanas.

Ataques de ejambres que dejaron víctimas fatales

A mediados el año pasado se registraron, al menos, tres casos de ataques de abejas en distintos estados del país, los cuales dejaron una lamentable cifra de heridos y víctimas fatales.

En Barinas, parroquia Ciudad Bolivia del municipio Pedraza, un hombre de 70 años perdió la vida tras ser atacado por un enjambre de abejas africanas, conocidas por su agresividad.

La víctima, identificada como Miguel Ángel Orego Cegarra. El ataque ocurrió cuando el adulto mayor ayudaba a una vecina con actividades del hogar.

Según testigos, el repentino suceso provocó que el septuagenario sufriera múltiples picaduras que desencadenaron un severo ataque anafiláctico.

Varios heridos tras ataque de abejas en Táchira

Por otro lado, en Táchira, Protección Civil Táchira informó que trabajadores de la cuadrilla de Control de vegetación de Corpoelec y Corpotáchira, fueron atacados por abejas, lo que requirió que los socorristas se trasladaran hasta el lugar.

Al menos 13 obreros resultaron lesionados mientras realizaban labores de mantenimiento en el peaje Cipriano Castro. Los afectados sufrieron múltiples picaduras y fueron trasladados al CDI de la localidad para recibir atención médica.

Trabajador de PDVSA fallecido

Finalmente, en el estado Bolívar, una trágica muerte conmocionó a la comunidad de Ciudad Bolívar, cuando un hombre fue atacado por este tipo de insectos.

En el momento del incidente, la víctima realizaba sus actividades laborales en una vía de El Tigre. Según información preliminar, el hombre, identificado como Ramón José Maita, de 59 años, fue sorprendido por un enjambre de abejas.

Maita era trabajador de PDVSA. Lamentablemente, fue picado varias veces en su ojo derecho y cuero cabelludo. A pesar de los esfuerzos por asistirlo, las picaduras resultaron fatales.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube