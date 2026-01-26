Violento crimen cobra la vida de tres venezolanos: los asesinaron cuando jugaban fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Dos ciudadanos venezolanos fallecieron tras un tiroteo que se registró dentro de la cancha de un local nocturno, donde jugaban fútbol.

De acuerdo con los primeros reportes del incidente, en concreto, tres personas fallecieron durante la balacera, que ocurrió cuando hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta para abrir fuego contra los presentes.

Los venezolanos estaban acompañados por sus amigos y familiares cuando se disputaba el encuentro deportivo.

Asesinan a dos venezolanos cuando jugaban fútbol

Se pudo conocer que otras dos víctimas resultaron heridas de gravedad durante el ataque ocurrido en la cancha, ubicada en un local en la cuadra 1 de la avenida San Juan, en el distrito de San Luis, en Perú.

Testigos revelaron que dos criminales encapuchados llegaron al sitio a bordo de una moto y dispararon contra dos personas de nacionalidad venezolana, quienes se dedicaban a jugar fútbol. Los agredidos murieron de manera instantánea.

En medio de la balacera, tres personas resultaron heridas de gravedad, todas fueron trasladadas al hospital Dos de Mayo. Sin embargo, una de ellas falleció minutos después de ser ingresada.

Clausuran local donde ocurrió el violento crimen

Con esta última víctima fatal, se elevó a tres el número de muertos, informó el medio local RPP.

La Alcaldía Municipal de San Luis, informó que el local donde ocurrieron los hechos no tenía licencia de funcionamiento y fue clausurado en diciembre pasado tras operar como local nocturno.

Vecinos indicaron que en el lugar siempre se registraban peleas.

Según las autoridades locales, el crimen podría estar motivado por un ajuste de cuentas.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube