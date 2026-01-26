Sargento de policía causa choque fatal al conducir en contrasentido: un hombre murió

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre murió en medio de un accidente vehicular, el cual involucró a una mujer, quien conducía su vehículo en contrasentido.

La sospechosa es una funcionaria del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fuera de servicio, quien manejaba en sentido contrario en Taconic State Parkway. El automóvil de la mujer impactó de frente a la camioneta de la víctima y ocasionó la tragedia.

De acuerdo con el reporte de El Diario NY, el lamentable incidente se registró el pasado jueves por la noche.

La funcionaria está hospitalizada

La acusada, Tiffany Howell, de 47 años de edad, es una sargento asignada a la Unidad de Estrategias de Control del Crimen del departamento.

Se pudo conocer que la mujer conducía un sedán Infiniti hacia el sur, en los carriles con direción hacia el norte, cuando se estrelló de frente con un vehículo marca Toyota en la ciudad Mount Pleasant cerca de las 11:39 de la noche.

Howell regresaba a casa desde su trabajo en el momento del accidente, detallaron las autoridades locales.

El conductor del Toyota, Manuel Boitel, de 61 años, fue trasladado hasta el Centro Médico Westchester, donde el personal médico lo declaró muerto. La sargento implicada también fue llevada al hospital con heridas de gravedad.

Las autoridades forenses informaron que examinan el nivel de alcohol en la sangre de Howell en el momento del accidente.

Consecuencias para la policía involucrada en el accidente

Howell se unió Departamento de Policía de nueva York en 2008, según los registros del departamento. A la funcionaria se le asignó un servicio modificado en espera del resultado de las pesquisas.

Si se comprueba su responsabilidad y es arrestada, sería suspendida de acuerdo con las normas del NYPD.

Un vocero del sindicato de la Asociación Benéfica de Sargentos rechazó hacer comentarios sobre el expediente, pero manifestó que si Howell fuera detenida, tendría que contratar a su propio abogado.

La oficina del fiscal general de Nueva York ha sido notificada del incidente, como lo exige la ley estatal cuando un oficial de policía está involucrado en una muerte.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube