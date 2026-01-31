Se vistieron como obreros para asaltar un banco: dos venezolanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos y tres peruanos resultaron detenidos por su presunta participación en el asalto contra una sede bancaria dentro de un centro comercial.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron el momento cuando el grupo de hombres armados ingresaron en el banco, en un intento de asalto que fue frustrado.

El incidente se registró dentro del Banco de la Nación, ubicado en el centro comercial Minka, en Callao, Perú.

Se disfrazaron de obreros para asaltar el banco

El hecho ocurrió cerca de las 2:34 de la tarde del pasado jueves 22 de enero, cuando tres delincuentes, vestidos como obreros de construcción civil, ingresaron al local con la intención de apoderarse del dinero en efectivo de la entidad bancaria.

En las imágenes se pudo observar el momento cuando dos de los sujetos entraron al banco, mientras que un tercero permaneció en el exterior como vigía.

De manera simultánea, otros dos cómplices aguardaban en motos lineales, listos para facilitar la huida tras el robo.

La operación delictiva, sin embargo, fue detenida por funcionarios de la policía local, los cuales hacían seguimiento de la banda.

En menos de un minuto, tres agentes policiales descendieron de un vehículo e irrumpieron en el centro comercial para sorprender a los delincuentes.

Capturados tras tiroteo

Durante la intervención, el hombre que hacía de vigía sacó un arma de fuego y disparó contra las autoridades, por lo que se generó un tiroteo que desató el pánico entre los usuarios, muchos de los cuales se lanzaron al suelo para ponerse a salvo.

La rápida acción policial permitió la captura de los cinco implicados, entre los cuales figuran dos de nacionalidad venezolana y tres peruanos, cuatro de ellos con antecedentes policiales.

Como consecuencia del tiroteo, un policía y un agente de seguridad resultaron heridos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones, publicó Panamericana.

