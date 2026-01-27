Tragedia durante nevada invernal en Texas: adolescente muere en accidente de trineo

Suscríbete a nuestros canales

El temporal invernal que azota a EEUU ha dejado víctimas fatales en distintos estados del país. En tal sentido, autoridades policiales informaron sobre la muerte de una adolescente de 16 años, en un accidente de trineo.

De acuerdo con los reportes, el incidente dejó una víctima fatal y otra gravemente herida, en Frisco, al norte de Texas.

El medio local AlDíaDallas publicó que se trata de la primera muerte reportada públicamente relacionada con las nevadas que han afectado al estado desde el pasado viernes.

Tiraban del trineo con un Jeep

Funcionarios de bomberos y la policía respondieron a los reportes sobre un accidente, cerca de las 2:26 de la tarde, en el área de la intersección de Majestic Gardens Drive y Killian Court, dijeron las autoridades en un comunicado.

Los servicios de emergencia encontraron a las dos jóvenes heridas y comenzaron a brindarles las medidas necesarias para intentar salvarles la vida.

Ambas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento, pero una de las jóvenes fue declarada muerta, informaron las autoridades.

La segunda joven permanece en estado crítico en el centro de salud.

Los investigadores determinaron que otro joven, también un adolescente de 16 años, conducía un vehículo Jeep Wrangler mientras tiraba de las jóvenes, las cuales montaban en un trineo casero. Testigos informaron que el trineo golpeó la acera y chocó contra un árbol.

Adolescente podría enfrentar cargos

La policía no informó si el conductor resultó herido o si se han realizado arrestos por este incidente.

Los investigadores tampoco informaron de inmediato si el conductor enfrentaría cargos penales en relación con el accidente.

La policía instó a la población a tener en cuenta que la nieve y el hielo pueden crear superficies extremadamente resbaladizas y provocar accidentes graves.

“Por favor, manténgase alerta, permanezca en interiores siempre que sea posible y evite cualquier actividad innecesaria al aire libre hasta que las condiciones mejoren”, decía el comunicado. “Su seguridad es lo primero”.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube