Las Mulas de la Extorsión: pagaban por usar cuentas y tarjetas bancarias de terceras personas

Las Mulas de la Extorsión, una organización criminal que operaba en varios estados del país bajo una modalidad de "alquiler de cuentas" para ocultar el rastro del dinero proveniente de sus actividades delictivas.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Extorsión del Cicpc lograron la captura de dos sujetos que eran piezas clave de esta organización criminal.

La captura se llevó a cabo este lunes en los sectores La Esperanza 1 y Vista El Mar del Arrecife, en la parroquia Catia La Mar. Los sujetos fueron identificados como:

Mar Gregori Abel Urbina Coronel de 28 años y Rimelys Paola González Ortiz de 31 años.

Durante el procedimiento, los agentes del Cicpc incautaron un dispositivo móvil que contiene evidencia crucial sobre las comunicaciones extorsivas y las transacciones realizadas.

¿Cómo operaba la banda?

Según el informe técnico-científico del Cicpc, la banda tenía un radio de acción nacional que abarcaba los estados La Guaira, Distrito Capital, Lara y Bolívar.

Su modus operandi se dividía en dos fases

Contactaban a las víctimas desde números nacionales e internacionales. Utilizaban datos personales obtenidos previamente para amenazar de muerte a la víctima o su familia, fingiendo ser "sicarios contratados" que perdonarían la vida a cambio de altas sumas en divisas americanas. Para evadir la justicia, la banda ofrecía pequeñas sumas de dinero a terceros a cambio de utilizar sus cuentas bancarias y tarjetas. De esta manera, el dinero de la extorsión circulaba por cuentas de personas "inocentes" antes de llegar a los cabecillas.

El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial por delitos económicos y secuestro.

Las autoridades alertan a la población sobre los riesgos legales de prestar o "alquilar" cuentas bancarias. Quienes aceptan estos pagos se convierten en cómplices de delitos financieros y extorsión, enfrentando penas de prisión de acuerdo a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

