Mató a su padre y luego llamó a su madre: el escalofriante plan de Samuel Prince en Alabama

Un crimen atroz sacudió la tranquilidad de Victor Road en Mobile, Alabama, en días pasados, mientras la comunidad intenta procesar una tragedia familiar inexplicable.

Las autoridades detuvieron a Samuel Prince, de 19 años, bajo la acusación de asesinar a sangre fría a su padre, Mark Prince, de 67 años, en el jardín delantero de su propia casa.

Lo que alguna vez fue el hogar de una familia descrita por vecinos como "unida", se convirtió en una escena del crimen que sugiere una frialdad perturbadora por parte del joven atacante.

Un ataque premeditado bajo la mirada de la familia

El miércoles por la tarde, el servicio de emergencias recibió una llamada que cambiaría la vida de la familia Prince para siempre. Al llegar a la residencia, los oficiales encontraron el cuerpo de Mark Prince tendido en el césped.

Detalles escalofriantes del caso:

La violencia del acto: Según los informes policiales, el joven apuñaló a su padre en repetidas ocasiones.

Presencia de testigos: Durante la audiencia de fianza, la fiscalía reveló que el ataque ocurrió en presencia de la abuela del acusado , quien presenció el asesinato de su propio hijo.

La llamada a la madre: Tras cometer el crimen, Samuel no huyó; llamó a su madre para pedirle que regresara del trabajo. Fue ella quien, al descubrir la escena, marcó al 911 .

Premeditación: Aunque el móvil sigue bajo investigación, la policía ha encontrado indicios claros de que el ataque fue planeado con antelación.

El perfil del acusado: de la cercanía al aislamiento

Vecinos de Mobile expresaron su incredulidad ante los hechos. Mientras que Mark Prince era recordado como un hombre querido y respetado, la imagen de su hijo Samuel se había transformado drásticamente en los últimos años.

“Eran muy unidos cuando él era niño, pero Samuel se volvió cada vez más retraído recientemente”, comentó un residente del sector a los medios locales.

Audiencia y fianza de $750.000

El pasado viernes, Samuel Prince compareció ante el tribunal. El juez fijó una fianza de $750,000 dólares, exigiendo un depósito en efectivo del 25% para su liberación.

Medidas de seguridad impuestas: Si la familia logra pagar la fianza, el joven no quedará en libertad plena. Los fiscales han ordenado que deba someterse a monitoreo electrónico estricto debido a la peligrosidad y la naturaleza del cargo de asesinato.

Samuel Prince tiene programada una nueva comparecencia judicial para este miércoles 28 de enero.

