¿Por qué el cierre de una residencia de ancianos en Alabama desata una controversia en EEUU? La respuesta te sorprenderá

Suscríbete a nuestros canales

La noticia del cierre de Magnolia Ridge, un hogar para adultos mayores en Gardendale, Alabama, encendió las alarmas en el sector de la atención a la tercera edad en Estados Unidos.

Este caso, que ha dejado a casi 150 residentes en una situación de incertidumbre, pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema de cuidado para ancianos.

Según informa El Tiempo, el cierre, programado para el 15 de octubre, no se debió a problemas financieros internos, sino a la revocación de su certificación por parte de reguladores federales y estatales.

Esta decisión, aunque busca garantizar la seguridad de los residentes, genera un debate sobre la arbitrariedad con la que se aplican las normativas, ya que otras instalaciones con fallas similares continúan operando, según informó el medio The Sun.

Inspección

El Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) realizó una inspección a la residencia, lo que derivó en la decisión de revocar su licencia.

Los documentos judiciales, de acuerdo con 1819 News, no detallan las fallas específicas que justificaron una medida tan drástica, dejando a los afectados y al público con más preguntas que respuestas.

A pesar de los esfuerzos de la empresa por cumplir con todos los requisitos, la sentencia fue definitiva.

El cierre forzoso de un centro con capacidad para casi 150 personas tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los adultos mayores, obligándolos a una transición abrupta que puede ser traumática y estresante.

Programas y organizaciones

Ante situaciones como la de Magnolia Ridge, el gobierno de Estados Unidos ofrece varias opciones de apoyo para adultos mayores y sus familias.

La Administración para la Vida Comunitaria (ACL) y la Administración de Asuntos para la Vejez (AoA) son programas gubernamentales clave que ofrecen servicios de asesoramiento, asistencia legal y coordinación de cuidados.

También la Administración del Seguro Social y Medicare brindan beneficios económicos y de salud vitales para solventar los gastos de cuidado a largo plazo. Los familiares de los residentes de Magnolia Ridge, y de cualquier otro centro en una situación similar, pueden explorar diversas alternativas.

Una opción es buscar asistencia de agencias gubernamentales especializadas en adultos mayores, que pueden guiar en la reubicación y la búsqueda de nuevos hogares.

Además, pueden considerar contratar cuidadores privados para la atención domiciliaria o explorar programas de día para adultos, que ofrecen servicios y actividades sin necesidad de una residencia permanente.

Recomendaciones

Al buscar una empresa que ofrezca servicios de cuidado para adultos mayores, es importante investigar a fondo.

Se recomienda verificar las certificaciones y licencias de la instalación en los registros del estado, y revisar los informes de inspección disponibles en línea.

También es aconsejable visitar el lugar personalmente, entrevistar al personal, hablar con otros residentes y sus familias, y preguntar sobre la rotación de empleados.

Un centro con buena reputación será transparente sobre sus operaciones y sus informes de calidad.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.



