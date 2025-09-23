Mobile homes en Estados Unidos: precios, ventajas y todo lo que debes saber antes de comprar

Suscríbete a nuestros canales

Las casas prefabricadas se han convertido en una alternativa cada vez más buscada en Estados Unidos ante el incremento del valor de las viviendas tradicionales.

Conocidas como mobile home o “trailas” en la comunidad latina, estas propiedades parten en septiembre de 2025 desde los 30.000 dólares, aunque el precio final varía según el tamaño, el diseño y las prestaciones.

Cuánto cuesta comprar una mobile home en Estados Unidos

De acuerdo con la constructora Next Modular, que opera en estados como Indiana y Michigan, los precios de las casas prefabricadas oscilan entre los 30.000 y los 100.000 dólares o más. Algunos ejemplos en el mercado actual reflejan esta diversidad:

Una vivienda de tres habitaciones y dos baños, con 1160 pies cuadrados (108 m²), cuesta 75.364 dólares.

Una propiedad más compacta, con 915 pies cuadrados (85 m²), se ofrece por 60.890 dólares.

Un modelo de dos niveles, de 1065 pies cuadrados (99 m²) con tres habitaciones, asciende a 82.178 dólares.

La opción más económica es un estudio de 644 pies cuadrados (60 m²), con un precio de 45.168 dólares.

Además del costo inicial, los propietarios deben considerar el pago mensual por el terreno donde se instalan estas casas, ya que muchas se ubican en parques especializados que cobran una renta por espacio.

Características y auge de las casas móviles

Las casas prefabricadas están reguladas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) bajo el Código de Normas de Construcción de Vivienda Manufacturada.

Se fabrican en plantas industriales sobre un chasis de acero con ruedas, lo que permite su traslado, y se conectan a los servicios básicos una vez instaladas.

Según el American Housing Survey, actualmente hay más de 7,2 millones de viviendas de este tipo ocupadas en Estados Unidos, lo que representa el 5,4% del parque habitacional.

La asequibilidad es uno de sus grandes atractivos: Next Modular estima que los compradores logran un ahorro promedio del 15% frente a la construcción de una vivienda tradicional.

La combinación de menor costo, rapidez en la fabricación y variedad de diseños impulsa a las casas móviles como una opción de vivienda cada vez más popular en sectores de bajos y medianos ingresos del país.

