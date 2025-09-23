¡Atención! Nueva York: anuncian nuevo programa para adquirir viviendas asequibles

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York enfrenta una creciente crisis de vivienda, con precios inalcanzables para muchos residentes. En respuesta, la gobernadora Kathy Hochul ha anunciado un nuevo e innovador programa de propiedad de vivienda asequible.

El programa, llamado "MOVE-IN NY," busca mitigar el problema de la vivienda al ofrecer una solución eficiente y de menor costo para los neoyorquinos.

Lanzado con un éxito inicial en Schenectady, Syracuse y Newcomb, el programa ahora se expande a nivel estatal con el objetivo de construir hasta 200 nuevas viviendas iniciales.

De acuerdo con la página oficial del estado de Nueva York, este proyecto representa un paso significativo para abordar la escasez de opciones de vivienda accesibles en todo el estado, desde áreas urbanas hasta rurales.

“Esta iniciativa pionera tiene el potencial de revolucionar la forma en que creamos viviendas iniciales de alta calidad y con un diseño atractivo en Nueva York”, declaró la gobernadora Hochul.

“Con la cooperación de nuestros socios locales en las zonas urbanas, rurales y suburbanas del estado, el programa MOVE-IN ayudará a abordar el aumento del costo de la vivienda y permitirá que más neoyorquinos puedan adquirir una vivienda propia y alcanzar el sueño de ser propietarios”, precisó.

Un enfoque innovador: viviendas prefabricadas "CrossMods"

El corazón del programa "MOVE-IN NY" es su enfoque en la construcción de viviendas asequibles en Nueva York a través de métodos de fabricación innovadores.

El programa utiliza hogares prefabricados, conocidos como "CrossMods," que están diseñados para parecerse a las casas unifamiliares tradicionales.

A diferencia de las casas construidas in situ, las "CrossMods" se fabrican en una fábrica, lo que permite una producción a gran escala, reduciendo drásticamente los costos y el tiempo de construcción.

Estos hogares están pensados para integrarse armoniosamente en diversos entornos, ayudando a expandir el acceso a la propiedad en comunidades urbanas, suburbanas y rurales por igual.

Financiación y elegibilidad del Programa de Propiedad de Vivienda en Nueva York

El proyecto "MOVE-IN NY" recibe el respaldo de una asignación de $50 millones asegurada en el Presupuesto Estatal Aprobado para el año fiscal 2025-26.

Este financiamiento está destinado a catalizar la construcción de estas viviendas iniciales, en Nueva York.

Si bien el anuncio enfatiza la meta de ayudar a más neoyorquinos a lograr el sueño de la propiedad de vivienda, no se han especificado los criterios exactos de elegibilidad, como los umbrales de ingresos o las cualificaciones de crédito.

Los detalles sobre quiénes calificarán para estas casas se gestionarán a través de las alianzas entre el estado y sus socios locales, quienes supervisarán la implementación del programa en sus respectivas comunidades.

El anuncio de la gobernadora Hochul se presenta como un intento de utilizar la tecnología de la construcción para ofrecer una vía más rápida y accesible hacia la propiedad en un mercado inmobiliario desafiante.

El éxito de esta iniciativa dependerá de su capacidad para conectar a los neoyorquinos que más lo necesitan con estas nuevas oportunidades.



