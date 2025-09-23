Estafas en Georgia: DDS eleva alerta para advertir sobre la modalidad que los suplanta

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Servicios de Conductores de Georgia (DDS), Estados Unidos (EEUU) ha emitido una alerta en su página web para advertir a los conductores y propietarios de autos sobre una modalidad de estafa que está en aumento.

Es un esquema fraudulento de mensajes de texto dirigida a los residentes con notificaciones falsas de multas de tráfico.

No se trata de una estafa nueva, sino que es una que ha estado muy activa en los últimos meses, por lo que se han dado a la tarea de mantener a la vista de todos los usuarios la información sobre cómo funciona para que ya no caigan más víctimas.

Desde la web del DDS explican que los estafadores están enviando mensajes fraudulentos que parecen provenir de fuentes oficiales, alegando que los destinatarios deben multas o necesitan resolver infracciones de tránsito.

Estos mensajes a menudo incluyen enlaces diseñados para robar información personal o financiera.

Sepa identificar a la estafa + Recomendaciones clave

En este sentido, el DDS indica a sus residentes que siempre deben examinar cuidadosamente los mensajes de texto antes de responder, hacer clic en enlaces o proporcionar cualquier información.

Por ejemplo, señalan que este tipo de mensajes presentan errores fáciles de identificar para los que se dan a la tarea de prestarles verdadera atención, por lo que aclaran que:

No existe el Código Administrativo del Estado de Georgia 15C-16.003.

Las licencias de conducir en Georgia son manejadas por el DDS (Departamento de Servicios al Conductor), no por un DMV.

Ya no hay cabinas de peaje en Georgia. Georgia tiene carriles exprés.

Explican que los estafadores, a través de una técnica llamada "smishing", usan mensajes de texto para engañarlo para que revele datos personales y financieros.

Así mismo, insta al público a no hacer clic en enlaces sospechosos ni proporcionar datos personales.

No es el DDS

Debe entender que la agencia NO envía información de multas de tráfico a los clientes por medio de mensajes de texto.

Los clientes que enfrentan la suspensión de la licencia u otros cambios en el estado de su licencia recibirán una notificación oficial por escrito del DDS.

El llamado es a que las personas que reciban uno de estos mensajes de texto o uno similar, no lo abran ni respondan, en su lugar, deben eliminarlo de inmediato.

Sin embargo, si tiene dudas, puede verificar rápidamente el estado de su licencia en el sitio web de DDS en este enlace seguro https://dds.drives.ga.gov/_/.

