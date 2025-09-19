Programa de Preparación Escolar en Florida: las cifras ocultas que revelan la proyección hasta 2030

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Aprendizaje Temprano se convirtió en tema central tras la actualización del pronóstico oficial del Programa de Preparación Escolar de Florida, que ahora se extiende hasta el año fiscal 2030-31.

La revisión incorpora cambios legales y demográficos que alteran quiénes califican, cómo se distribuyen los recursos y qué condados concentran las mayores variaciones.

Cambios en la definición de familias elegibles

Uno de los puntos más noticiosos proviene de la Ley N.º 2025-110, que modifica la base de cálculo para determinar qué familias son consideradas económicamente desfavorecidas.

Hasta ahora, la elegibilidad se medía en relación con el 150% del nivel federal de pobreza. Sin embargo, desde el 1 de octubre de 2025, se aplicará un nuevo criterio: el 55% del ingreso medio estatal.

Este ajuste redefine el universo de niños que podrán acceder a servicios desde la infancia hasta los 12 años, generando un impacto directo en la matrícula proyectada.

Además, el cambio obliga a los analistas a ampliar las tablas de población y a elaborar proyecciones detalladas por condado y nivel de cuidado.

Matrícula en descenso y condados con mayor impacto

Los datos de inscripción para el año fiscal 2024-25 revelan 113,062.52 estudiantes equivalentes a tiempo completo (FTE), lo que representa una caída de 2,355.71 respecto al pronóstico previo. Aun así, la cifra mantiene un ligero repunte de 1,647.70 (1.5%) frente al año fiscal anterior.

El retroceso no se distribuyó de manera uniforme: Miami-Dade concentró el 38.3% de la pérdida y Orange el 17.5%, convirtiéndose en los epicentros de la reducción.

De cara al futuro, el pronóstico proyecta un crecimiento moderado, con un máximo de 1,152.78 FTE adicionales en el año fiscal 2029-30 (1.0%), y un estancamiento prácticamente nulo en 2028-29. Para el cierre del período, en 2030-31, se espera alcanzar 115,870.32 FTE.

El análisis confirma que los cambios normativos y demográficos están redefiniendo el alcance del programa, que atiende principalmente a niños de familias de bajos ingresos en todo el estado.

