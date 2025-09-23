Un estado en EEUU prohibirá los casamientos entre primos hermanos: ¿En cuáles regiones aún es permitida la endogamia?

Suscríbete a nuestros canales

La unión en matrimonio entre dos familiares, o dos primos en un caso más especifico, es legal en una parte de Estados Unidos, mientras el otro lado lo considera un delito.

Recientemente otro estado se une a la lista de las regiones que prohíben el casamiento entre primos hermanos, o primos primero.

A partir del 1 de octubre de 2025, Connecticut se convertirá en el estado número 26 de EEUU en prohibir los matrimonios entre primos hermanos.

La nueva ley establece que “ninguna persona puede casarse conscientemente con su primo hermano”.

Esta prohibición no solo busca prevenir problemas de salud, sino que también refleja un cambio en la percepción social sobre los matrimonios entre primos.

Estudios científicos demuestran que la procreación entre primos aumenta el riesgo de diversas anomalías congénitas y problemas de salud en los recién nacidos.

¿En que estados si es legal?

Hay estados donde es completamente legal, mientras otros solo aceptan el matrimonio entre primos si se cumplen algunas condiciones.

Es legal sin restricciones en:

Alabama.

Alaska

California

Colorado

Connecticut

Distrito de Columbia

Florida

Georgia

Hawái

Maryland

Massachusetts

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Rhode Island

Carolina del Sur

Tennessee

Texas

Vermont

Virginia

Es legal según algunos casos en:

Arizona

Illinois

Indiana

Utah

Wisconsin

A lo largo de la historia, estos matrimonios eran legales en todos los estados antes de la Guerra Civil, pero la legislación ha cambiado drásticamente desde entonces.

